Fingerabdrücke von August an vorgeschrieben

1 Von August an sind für einen neuen Personalausweis Fingerabdrücke verpflichtend. Foto: dpa/Jens Büttner

Von August an müssen für neue Personalausweise Fingerabdrücke erfasst werden. Doch die Technik macht bereits jetzt Ärger. Die zuständigen Ämter in den Kommunen befürchten massive Probleme.

Stuttgart - Erst der eine Zeigefinger, dann der andere. Insgesamt sind sechs Scanvorgange nötig. Auf diese Prozedur muss sich jeder einstellen, der künftig einen neuen Personalausweis braucht. Von August an ist es in Deutschland verpflichtend, Fingerabdrücke auf dem Chip des Dokuments abspeichern zu lassen. Bisher ist das freiwillig. Und die Erfahrungen, die man in Stuttgart und anderen Kommunen derzeit damit macht, lassen die Stadtverwaltung das Schlimmste befürchten.