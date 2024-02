Glasfaser, Verkehr und Katastrophenschutz: Was Baltmannsweiler 2024 plant und warum ein Minus in der Kasse droht

Was Baltmannsweiler 2024 plant und warum ein Minus in der Kasse droht

1 Die Themen Verkehr und Klimaschutz stehen in Baltmannsweiler ganz oben auf der Agenda. Foto: Roberto Bulgrin

Die Finanzlage in Baltmannsweiler wird von den hohen Abschreibungen, aber auch von guten Steuereinnahmen bestimmt.











Trotz aller Widrigkeiten gehe es der Gemeinde Baltmannsweiler verhältnismäßig gut. Das sagte Bürgermeister Simon Schmid bei der Einbringung des Haushalts für 2024 mit Blick auf die kommunale Finanzlage. Auch wenn das Haushaltsjahr am Ende vermutlich mit einem Minus abschließen werde, möchte Schmid zum Jahresbeginn Zuversicht ausstrahlen, denn im Vergleich zu anderen Regionen stehe man doch ganz gut da. Erfreulich seien die guten Steuereinnahmen von rund 10,9 Millionen Euro, was ein Plus von 800 000 Euro im Vergleich zu 2023 bedeutet.