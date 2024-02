Filmprojekt mit Kindern in Ostfildern: Filmdrehs stärken Medienkompetenz

1 Aleya Bree hat sich für den märchenhaften Film über Burgfräulein und Ritter als Fee verkleidet. Carolin Alber filmt die Szenen im Sandkasten. Foto: Ines Rudel

Vor der Kamera lernten Grundschüler aus Ostfildern, wie man in eine neue Rolle schlüpft. Die Kinder- und Jugendarbeit produziert Filme, um die Medienkompetenz der Kinder zu stärken.











Link kopiert

Diebe, Entführer, Ritter und Prinzessinnen standen in der Lindenschule in der Parksiedlung vor der Kamera. Grundschüler aus Ostfildern haben die Storys selbst geschrieben. An Drehorten in der ganzen Stadt und auf der Esslinger Burg hat das Team der Kinder- und Jugendförderung (Kiju) kurze Filme gedreht. Die Produktionen sind am Freitag, 23. Februar, ab 18 Uhr in der Turnhalle der Lindenschule zu erleben. Selbst vor der Kamera zu stehen, das hat die 56 Jungen und Mädchen begeistert, die in Ostfildern leben.