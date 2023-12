Filmklassiker im Esslinger Central Theater: Magische Momente in historischer Kino-Atmosphäre

1 Stephen Reed (links) und Klaus Friedrich haben das Central Theater am Esslinger Rossmarkt als einen Ort historischer Filmkunst wiederentdeckt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Central Theater am Rossmarkt gilt als das älteste noch erhaltene Kino Süddeutschlands. Filme werden dort nicht mehr gespielt seit 1986 nach einer Vorstellung des Westernstreifens „Spiel mir das Lied vom Tod“ die Lichter ausgegangen waren. Heute wird im einstigen Kinosaal junges, ambitioniertes Theater auf die Bühne gebracht. Doch mittlerweile ist das „Central“ auch für Cineasten wieder eine gute Adresse. Klaus Friedrich und Stephen Reed, zwei ausgewiesene Film-Enthusiasten, haben dort im Frühjahr die Reihe „Cinema Central“ etabliert, die seither Klassiker der Filmkunst in historischem Ambiente zeigt. Weil dieses Angebot beim Publikum sehr gut ankommt, organisieren die beiden vom 28. bis zum 30. Dezember die ersten Esslinger Filmklassikertage, die an drei Tagen neun Produktionen auf die Leinwand bringen, die ihren festen Platz in der Filmgeschichte haben.