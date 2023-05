1 Teddy (Ethann Isidore), Indiana Jones (Harrison Ford) und Helena (Phoebe Waller-Bridge, v. l.) ) in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Foto: Lucasfilm/Festival de Cannes/dpa/Lucasfilm Ltd.

Bei den Filmfestspielen von Cannes stellt Regisseur James Mangold die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Abenteuerfilmreihe mit Harrison Ford in der Titelrolle vor. Sein Kollege Hirokazu Kore-eda liefert das eindrucksvolle Werk „Monster“ ab.















Link kopiert

Traditionen werden in Cannes gepflegt wie bei kaum einem anderen Filmfestival sonst, und eine davon ist die der großen Hollywoodspektakel, von denen alljährlich mindestens eines die Croisette als Kulisse für seine Weltpremiere nutzt. Dieses Jahr stellt keine Ausnahme dar – und so stand am Donnerstag die mit Spannung erwartete Rückkehr des „Indiana Jones“ an, mit feierlichem Gala-Screening und anschließender Party am Strand.