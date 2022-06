1 Burn-out wird beschrieben als Zustand des Ausgebranntseins, wenn nichts mehr geht und die Lust auf alles verflogen ist. Foto: stock adobe/Black Brush

Unter Burn-out können sich die meisten etwas vorstellen – zumindest in der Theorie. Zwei Frauen aus Filderstadt, die die totale Erschöpfung erlebt haben, erzählen davon, was ihnen geholfen hat, wieder zu Kräften zu kommen.















Link kopiert

Sie konnte nicht mehr kochen und irgendwann auch nicht mehr aufstehen. Und sie bekam zeitweise keine Luft mehr. Das Schlimmste für sie war aber, dass sie ihre Kinder nicht mehr anständig versorgen konnte, ihr Mann sei ihr in der Zeit eine große Hilfe gewesen, sagt sie. Die Zeit, von der die heute 46-jährige Frau aus Filderstadt erzählt, ist in etwa zehn Jahre her. Sie pilgerte von Arzt zu Arzt, gefunden habe keiner etwas, doch wenn sie sich mal wieder nicht aus dem Bett aufrappeln konnte, war sie sich sicher: „Ich bin schwer krank.“