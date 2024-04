Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen: Beim Doppeljubiläum auf den Fildern hinkt einer hinterher

1 Filderstadt (unser Bild zeigt den Stadtteil Sielmingen) und Leinfelden-Echterdingen haben im kommenden Jahr allen Grund zu feiern. Foto: imago/xmartiniusx

Sowohl Leinfelden-Echterdingen als auch Filderstadt werden 2025 runde 50 Jahre alt. Das soll gefeiert werden, doch während die eine Stadt schon recht weit in der Planung ist, stockt das Ganze in der anderen. Das hat Kostengründe, aber nicht nur.











Link kopiert

2025 werden in Baden-Württemberg viele Korken knallen. Im Rahmen der Gemeindereform wurden 1975 viele Kommunen, wie wir sie heute kennen, aus der Taufe gehoben. Aichtal beispielsweise wurde aus den einst eigenständigen Ortschaften Grötzingen, Aich und Neuenhaus gegründet. In Feierlaune sind im kommenden Jahr auch Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt. Sie werden 2025 ebenso ihren 50. Geburtstag groß feiern. In beiden Städten sind Jubiläumsfeste in Planung. Und tatsächlich hatte man sehr ähnliche Gedanken. Im Zentrum der Festivitäten soll jeweils ein Theaterstück zur Stadthistorie stehen, bei dem Profis Laiendarsteller aus dem Ort anleiten.