1 Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war zum Ausbau der gestohlenen Batterien ein Spezialschlüssel erforderlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte Diebe haben in Filderstadt (Kreis Esslingen) über die Osterfeiertage Batterien, Verkehrszeichen und weiteres Equipment für die Absicherung von Baustellen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Filderstadt - Unbekannte Diebe haben vermutlich über die Osterfeiertage Batterien, Verkehrszeichen und weiteres Equipment für die Absicherung von Baustellen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Firma hatte die Ausrüstung auf der Verbindungsstraße zwischen Bernhausen und Bonlanden am 31. März deponiert. Als die Baustelle am Dienstag eingerichtet werden sollte, wurde der Diebstahl bemerkt: Die Täter stahlen knapp 40 Batterien für Baustellenleuchten, etwa zehn Verkehrszeichen, mehrere Bakenleuchten, Vierkant-Schaftrohre und Klemmschellen . Zudem waren weitere Verkehrszeichen beschädigt, von den Rohren abmontiert und in eine angrenzende Grünfläche geworfen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war zum Ausbau der gestohlenen Batterien ein Spezialschlüssel erforderlich. Da die Tat geraume Zeit in Anspruch genommen haben dürfte und außerdem zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benötigt wurde, hoffen die Ermittler des Polizeireviers Filderstadt auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.