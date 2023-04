1 Der Einbrecher drang offenbar über ein gekipptes Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: /imago stock&people

Mit einer Leiter ist ein Einbrecher in Filderstadt (Kreis Esslingen) in eine Wohnung eingestiegen. Offenbar verschaffte er sich in der Nacht auf Sonntag Zugang über ein Fenster, das gekippt war.















In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in eine Wohnung eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stellte der Mann zwischen 23 Uhr und 15 Uhr eine Leiter an einem Wohnhaus in der Seestraße im Stadtteil Sielmingen auf und erreichte so ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss . Über dieses drang er in die Wohnung ein und durchsuchte die Räume. Den ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete er ein rose-goldfarbenes IPhone 7 und eine JBL-Musikbox. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.