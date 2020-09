1 Der 61-Jährige war mit seinem Fahrrad gestürzt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Sonntagnachmittag hat sich in Filderstadt ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Ausweichmanöver leicht verletzt.

Filderstadt - Leichte Verletzungen hat ein 61-jähriger Radfahrer bei einem Ausweichmanöver am Sonntagnachmittag erlitten. Kurz nach 17 Uhr war laut Polizeiangaben ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf dem Hermann-Klein-Weg in Bernhausen unterwegs. Im weiteren Verlauf tastete sich der Autofahrer langsam in den Kreuzungsbereich mit der Dresdner Straße ein, übersah dabei jedoch offenbar den von links auf dem Radweg heranfahrenden 61-Jährigen auf seinem Mountainbike.

Der Radler wollte dem auf dem Radweg stehenden Wagen ausweichen und kam zu Fall. Hierbei zog er sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfall wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von zwei Jugendlichen beobachtet, die Trainingsanzüge des SV Bonlanden trugen. Diese zwei Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.