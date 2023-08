1 Die Geschwister Susanne und Rainer Klesch führen den Familienbetrieb in der siebten Generation. Foto: /Caroline Holowiecki

Die Geschwister Klesch führen die kleine Bäckerei im Filderstädter Ortsteil Plattenhardt in der siebten Generation. Der Laden ist bei Einheimischen auch als „Begga Adam“ bekannt.















Wer den Bäcker Adam in Filderstadt-Plattenhardt googelt, der sucht vergebens. Wie sollen Uneingeweihte auch ahnen, dass damit die Bäckerei Kurfess gemeint ist? Bei Einheimischen jedoch ist der Name offenbar bekannt. „Man geht zum Begga Adam“, betont Rainer Klesch. Der Name geht auf dessen Urgroßvater Adam Kurfess zurück. Nach diesem ist auch das Bauernbrot im Sortiment benannt.