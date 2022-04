Unfall in Leinfelden-Echterdingen Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto in einem Kreisverkehr in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist eine Pedelec-Fahrerin am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.