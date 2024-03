Filderstadt/Hamburg: Betrüger gehen der Polizei ins Netz

1 Auf satte Anlagegewinne hatte sich ein Paar aus Filderstadt gefreut. Doch sie waren einem Betrug aufgesessen. Foto: dpa/Boris Roessler

Zwei Männer aus Hamburg, die ein Ehepaar aus Filderstadt mit einem vermeintlichen Festgeldangebot betrogen haben sollen, sind jetzt von der Polizei gefasst worden.











Link kopiert

Im Zuge mehrmonatiger Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft und der Esslinger Kripo gegen mutmaßliche Anlagebetrüger ist es mit Unterstützung des Landeskriminalamts Hamburg und verschiedener Dienststellen der Polizei Schleswig-Holstein gelungen, zwei Tatverdächtige zu identifizieren, festzunehmen und in U-Haft zu bringen.

Im Oktober vergangenen Jahres war ein Ehepaar aus Filderstadt zum Opfer der beiden Männer geworden. Über ein Online-Inserat hatten diese für eine vermeintliche Anlageplattform geworben und um einen Anruf gebeten. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Berater und unterbreitete ein Festgeldangebot. Die Geschädigten gingen darauf ein, überwiesen mehrere hohe Geldbeträge auf dänische und französische Konten und übergaben Ende November zudem Geld an der heimischen Wohnungstüre. Als die Eheleute dann doch Verdacht schöpften, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen führten auf die Spur eines 46-Jährigen Hamburgers, dessen Wohnung im Laufe dieser Woche durchsucht wurde. Zudem ergab sich ein Verdacht gegen einen 33 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen, dessen Wohnräume ebenfalls durchsucht wurden. In beiden Fällen wurde Beweismaterial gefunden und beschlagnahmt. Beide Beschuldigte wurden festgenommen. Der zuständige Richter setzte dann am Donnerstag die beantragten Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs im besonders schweren Fall in Vollzug.