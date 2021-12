1 Noch ist nicht bekannt, was der Unbekannte erbeuten konnte (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa/Daniel Maurer

Im Filderstädter Stadtteil Bonlanden hat sich ein Einbrecher unerlaubt Zutritt zu einem Sportgelände verschafft und dort zunächst Geschäftsräume sowie anschließend eine Vereinsgaststätte nach Wertgegenständen durchsucht.















Filderstadt-Bonlanden - Ein Einbrecher hat vermutlich am Dienstagabend sein Unwesen auf einem Sportgelände in der Humboldtstraße in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) getrieben. Der Unbekannte gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsräume und durchwühlte das Mobiliar. Anschließend hebelte er die Tür zum Treppenhaus auf und gelangte über eine gewaltsam geöffnete Tür in die Räumlichkeiten der Vereinsgaststätte. Dort wurden ebenfalls die Schränke nach Wertgegenständen und Bargeld durchstöbert.

Im Außenbereich brach der Täter mehrere Türen des Umkleidebereichs sowie des Jugendraums auf und stieg noch über ein aufgehebeltes Fenster in die Materialgarage ein. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ebenfalls muss noch die Höhe des angerichteten Schadens ermittelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.