1 Die Grüne Garde der Filderer bei den Württembergischen Meisterschaften im Gardetanz in Gerlingen. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Die 48.Württembergische Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in der Stadthalle Gerlingen verliefen für die Starter der GFTB Die Filderer Leinfelden-Echterdingen sehr erfolgreich. In acht Disziplinen stellen die Filderer den Meister, dazu konnten noch drei Qualifikationen für die Süddeutschen Meisterschaften in Würzburg erreicht werden.

Die erste Qualifikation holten sich Sophia Epp & Julian Maier in der Altersklassen Jugend, als viert Platzierte. In ihrem ersten Wettkampf, in dem das Nachwuchstanzpaar gemeinsam auf der Bühne stand ein riesiger Erfolg. Ihrer Favoritenrolle gerecht, wurde die Rote Garde. Der amtierende Deutsche Meister sicherte sich mit großem Vorsprung den Titel in der Disziplin Tanzgarden Jugend. Ebenfalls den ersten Platz belegte Helena Kouros in der Disziplin Tanzmariechen Jugend. Mit auf dem Treppchen stand ihre Vereinskameradin Ioanna Agyropoulou als Dritte. Mit einem hervorragenden siebten Platz vervollständigte Sophie Andrews das gute Ergebnis. Einen besonderen Erfolg ertanzte sich die Grüne Garde. Zum zehnten Mal in Folge darf sich die Grüne Garde Württembergischen Meister in der Altersklasse Junioren nennen, das muss ihnen erst mal jemand nachmachen. Nochmals riesige Freude kam bei den zahlreichen Schlachtenbummlern auf, als Melina Frank in Ihrem ersten Jahr als Juniorentanzmariechen mit 437 Punkten sich den Meistertitel, und dazu die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften errang. Johanna Schroth belegte in dieser Disziplin einen sehr guten achten, Dana Ankele den neunten Platz. Nina Geiger konnte verletzungsbedingt leider nicht starten. In der Altersklasse Ü15 Tanzpaare konnte mit Celine Müller & Fabian Stollsteimer als Erste, und Laura Weinmann & Michel Alves Lopes als Zweite ein Doppelsieg gefeiert werden. Dies gelang in dieser Altersklasse auch den Tanzmariechen Celine Müller mit Platz eins, und Alina Junghanß mit Platz zwei. In der Königsdisziplin, den Tanzgarden Ü15, konnte mit der Blauen Garde genauso der erste Platz gefeiert werden, wie mit der Gemischte Garde, die mit großem Vorsprung den Titel mit auf die Fildern nahmen. Zum Abschluss bekam die Blaue Garde mit ihrem Schautanz „Ins Netz gegangen“ durch einen zweiten Platz, die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften. Damit sind die Filderer mit Abstand der erfolgreichste Verein dieser Titelkämpfe.