Filder-Fasnet-Zoo in Neuhausen

1 Der sängerische Nachwuchs überzeugt mit tierischen Partyliedern. Foto: Horst Rudel

Mit 200 Aktiven begeisterte der Männergesangverein Neuhausen das Publikum mit närrischen Tönen im Mai. Wegen der Pandemie fand der Filder-Fasnet-Zoo jetzt statt.















Was haben Hyänen mit Hygiene gemeinsam? Die Mix Kids des Männergesangvereins Neuhausen (MGV) hatten da eine musikalische Antwort parat. Mit monatelanger Verspätung ging jetzt der Filder-Fasnet-Zoo in der Egelseefesthalle über die Bühne. In der närrischen Zeit hatte die Pandemie den vielen Aktiven einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun durften Kinder und Erwachsene dem begeisterten Publikum Musik, Tanz und Büttenreden präsentieren. Viele Gäste hatten sich kostümiert. Sie geizten nicht mit Jubel.