Feuerwehrstreit in Aichtal: Störung in der Schlichtung

1 Eines der Feuerwehrgebäude in Aichtal Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Feuerwehr und Stadtverwaltung in Aichtal liegen über Kreuz. Eine Mediation hinter verschlossenen Türen soll die Probleme lösen. Aber lässt sich die Öffentlichkeit komplett ausschließen?











Link kopiert

Als die Aichtaler Feuerwehr vor einem knappen Jahr aufgrund eines rechtsextremistischen Vorfalls in ihren Reihen ins Gerede kam, war noch nicht klar, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Feuerwehr und Stadtverwaltung ist. Das wurde erst im Verlauf der sich anschließenden Auseinandersetzung sichtbar. Um es zu verbessern, arbeitet inzwischen der Mediator Matthias Berg mit beiden Seiten. Dabei wurden offenbar auch schon Problemen gelöst, auch wenn „die ganz großen Brocken“, so Berg, noch in Arbeit sind. Am vergangenen Wochenende kam es allerdings zu einer Störung in diesem Dialog.