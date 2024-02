Feuerwehreinsatz in Weilheim: Absauganlage in Betrieb gerät in Brand

Absauganlage in Betrieb gerät in Brand

1 Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

In einem metallverarbeitenden Betrieb in Weihlein (Kreis Esslingen) kam es am Montag zu einem Brand in einer Absauganlage.











Link kopiert

Ein kleinerer Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Weilheim (Kreis Esslingen) hat am Montagmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach Angaben der Polizei waren möglicherweise glühende Funken in eine Absauganlage geflogen und hatten dort eine starke Rauchentwicklung verursacht.

Gegen 13.25 Uhr versuchten dann zunächst Angestellte des Betriebs, das Feuer zu löschen und riefen dann die Feuerwehr, als dies nicht gelang. Die Feuerwehrleute konnten dann mehrere Filter aus der Anlage entfernen, die teilweise noch glühten und dann den Brand löschen. Der entstandene Schaden ist noch nicht gänzlich bekannt.