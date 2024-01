Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Feuerwehreinsatz in Stuttgart

1 In einer Wohnung in Stuttgart kam es am Montag zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person wurde zeitweise vermisst (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

In einer Wohnung in Stuttgart kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person wird vermisst. Was ist passiert?











In Stuttgart ist es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde über den europaweiten Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses gemeldet. In der Wohnung wurde eine Person vermisst. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Lage eines Brandes in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die ersteintreffenden Kräfte stellten eine starke Verrauchung des Treppenraumes fest. Die vermisste Person konnte die Brandwohnung bereits selbstständig verlassen.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand über den Treppenraum sowie über einen zur Wohnung gehörenden Balkon. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Löscharbeiten in der Wohnung durch gestapeltes Wohnungsmobiliar erschwert.

Eine Person wurde vom Rettungsdienst betreut

Parallel zu den Löscharbeiten wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter und der hauseigenen Rauch- und Wärmeabzugsanlage rauchfrei gehalten. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Brandstelle abschließend mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Die betroffene Person wurde vorübergehend vom Rettungsdienst betreut.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Feuerwachen 1, 2, 4 und 5, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Degerloch. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort.