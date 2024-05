Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Nord: Verpuffung auf brennendem Balkon – eine Person verletzt

7 Die Feuerwehr konnte offenbar verhindern, dass der Brand aufs Gebäudeinnere übergriff. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag ein Feuer, das sich über mehrere Stockwerke eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet hatte, gelöscht. Die Lenzhalde in Stuttgart-Nord war für den Einsatz gesperrt, eine Person wurde verletzt.











In der Nacht zum Dienstag hat in der Lenzhalde in Stuttgart-Nord die Fassade eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen berichtet, gab es auf einem betroffenen Balkon eine Verpuffung während des Einsatzes.

Gegen 0.10 Uhr hatte ein Passant das Feuer außen am Haus entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf brannte die Fassade bereits über drei Stockwerke, auch die Balkone waren betroffen. Auf einem dieser gab es dann eine Verpuffung, weshalb die Feuerwehr weitere Fahrzeuge und Einsatzkräfte anforderte.

Mehrere Feuerwehrtrupps im Haus im Einsatz

Mit einer Drehleiter konnten die Feuerwehrleute den Brand von außen bekämpfen. Mehrere Einsatzkräfte gingen auch in das Gebäude, um zu verhindern, dass sich die Flammen nach innen ausbreiteten und um nach eventuell gefährdeten Personen zu suchen.

Eine Person wurde durch den Brand verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. 25 Bewohner hatte das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Sie wurden auf der Straße betreut. Die Feuerwehr musste die Fassade teilweise abdecken, um an möglicherweise versteckte Glutnester heranzukommen. Als das Feuer gelöscht war, lüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude.