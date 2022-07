Feuerwehreinsatz in Sindelfingen

4 Die Feuerwehr fand bei ihrem Einsatz in Sindelfingen eine Person tot auf. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

In Sindelfingen kommt die Hilfe der Feuerwehr für einen Menschen zu spät. Einsatzkräfte finden nach einem Wohnungsbrand eine Person leblos auf. Was bisher bekannt ist.















Link kopiert

Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die Leiche am späten Freitagabend im Zuge der Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Brandursache sowie die Identität des Todesopfers waren zunächst unklar. Weitere Wohnungen in dem Gebäude waren nicht von dem Feuer betroffen.