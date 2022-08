Feuerwehreinsatz in Reichenbach

1 Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Foto: SDMG/Kohls

Beim Grillen hat am Sonntagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) eine Gasflasche Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand.















Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntagabend in die Stuifenstraße nach Reichenbach ausgerückt, weil eine Gasflasche Feuer gefangen hatte. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge erhitzte sich die Gasflasche gegen 19.10 Uhr beim Grillen und geriet dadurch in Brand. Die Nachbarschaft versuchte selbst, den Brand zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr übernahm und beendete schließlich die Löscharbeit. Durch den Brand war nach Angaben der Polizei auch ein angrenzender Gartenzaun beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt.