1 Die Feuerwehr rückt am Samstagmittag in die Schlosserstraße Nach Nürtingen aus. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Seeger

Vermutlich wegen einer brennenden Zigarette kam es in Nürtingen (Kreis Esslingen) am Samstagmittag zu einem Brand in einer Wohnung. Der Bewohner konnte das Feuer löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.















Am Samstagmittag hat ein Sofa in einer Wohnung in der Schlosserstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) Feuer gefangen.

Nach Angaben der Polizei rückte die Feuerwehr gegen 12 Uhr zu einem gemeldeten brennenden Sofa aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits vom 55-jährigen Bewohner gelöscht worden.

Vor Ort stellten die Feuerwehr fest, dass offenbar eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst hatte. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.