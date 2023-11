Feuerwehreinsatz in Neuhausen: Supermarkt wegen Gasgeruchs evakuiert

1 Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Foto: //Martin Dziadek

Schreckmoment für Kunden und Mitarbeiter: Ein Supermarkt in Neuhausen wurde am Samstagmorgen evakuiert, weil Gasgeruch in der Luft lag. Das ergab die Messung der Feuerwehr.











Gasgeruch in einem Supermarkt in Neuhausen hat am Samstagmorgen einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Einkaufsmarkt geräumt und die Scharnhäuser Straße in dem Bereich vor dem Gebäude vorübergehend gesperrt. Eine Messung habe jedoch keine Auffälligkeiten ergeben, es sei kein Gas festgestellt worden. Woher der Geruch kam, ist nicht bekannt.