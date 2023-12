Feuerwehreinsatz in Korntal: Sturm wütet auf dem Weihnachtsmarkt

1 Die Feuerwehr hat auf dem Saalplatz alle Hände voll zu tun. Foto: Andreas Rometsch

Wegen heftiger Sturmschäden muss die Feuerwehr Korntal-Münchingen in der Nacht auf Sonntag zum Weihnachtsmarkt ausrücken.











Sturmböen haben in der Nacht auf Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Korntal große Schäden verursacht. Der Gewerbe- und Handelsverein Korntal, der die Veranstaltung organisiert, bat daher bei der Integrierten Leitstelle Ludwigsburg um Hilfe, da der Sturm über den Weihnachtsmarkt auf dem Saalplatz gefegt war. Um kurz nach 1 Uhr alarmierte die Leitstelle den Korntaler Abteilungskommandanten Jürgen Hieber, der sich zunächst ein Bild von der Situation machte. Wie der Sprecher der Feuerwehr, Andreas Rometsch, berichtet, waren tatsächlich mehrere Stände massiv beschädigt worden und drohten davonzufliegen. Aus diesem Grund alarmierte der Abteilungskommandant weitere Kräfte der Feuerwehr Korntal-Münchingen. „Wenige Minuten später trafen Löschfahrzeug und Mannschaftswagen mit rund 15 Einsatzkräften an Bord am Saalplatz ein“, berichtet Andreas Rometsch. Gemeinsam mit mehreren Angehörigen des GHV wurden die zerstörten Pavillons und Zelte abgebaut und die Stände gegen weitere Schäden gesichert. Nach etwa einer Stunde waren die Arbeiten beendet.