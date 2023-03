4 Die Feuerwehrleute entdeckten die tote Frau in der Brandwohnung in Kirchheim/Teck. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Am Dienstag wird die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Kirchheim/Teck gerufen. Bei den Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte eine furchtbare Entdeckung.















In einer brennenden Wohnung in der Plochinger Straße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Dienstagnachmittag die Leiche einer Frau gefunden worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde per Notruf kurz nach 16.30 Uhr gemeldet, dass es in einem Wohn- und Geschäftshaus brenne. Die Feuerwehr rückte an und bekämpfte die Flammen in der Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf den Leichnam der Frau. Ob es sich bei der Toten um die 81 Jahre alte Wohnungsinhaberin handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alle weiteren Personen hatten das Gebäude bereits selbstständig und unverletzt verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die betroffene Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.