Feuerwehreinsatz in Kirchheim/Teck: Baumarkt trotz Brandschaden geöffnet

1 Die Solaranlage auf dem Dach des Baumarktes war in Brand geraten. Foto: 7aktuell

Am Ostersonntag geriet die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Toom-Marktes in Kirchheim/Teck in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Der Betrieb geht dennoch weiter.











Link kopiert

Auf dem Dach des Toom-Baumarktes in Kirchheim ist am Ostersonntag gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist, vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, die Photovoltaikanlage auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern in Brand geraten. Durch ein Oberlicht hatten sich die Flammen auch in den Verkaufsraum ausgebreitet. Der Baumarkt war zu dieser Zeit geschlossen, sodass sich keine Personen im Gebäude befanden. Verletzt wurde niemand. Obwohl die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte, entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro, heißt es seitens des Polizeipräsidiums Reutlingen.

Trotz des Brandes hatte der Baumarkt in der Stuttgarter Straße am Dienstag wieder seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Wie die Geschäftsleitung auf der Homepage mitteilt, „gibt es noch kleine Einschränkungen, wir arbeiten allerdings daran, auch diese schnellstmöglich zu beheben“.