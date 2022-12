Feuerwehreinsatz in Kirchheim

5 Die Feuerwehr konnte das Feuer erst löschen, nachdem der Bereich spannungsfrei geschaltet wurde. Foto: SDMG/Kohls

In einem Umspannwerk in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand und die Stromversorgung blieb aufrechterhalten.















Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagabend zu einem Großeinsatz in die Hahnweidstraße in Kirchheim ausgerückt.

Isolatoren in Brand geraten

Nach Angaben der Polizei meldeten gegen 18 Uhr mehrere Anwohner der Hahnweidstraße einen lauten Knall gehört und Lichtbögen gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen im Umspannwerk einen Isolatorenbrand an einer Trafostation im hinteren Bereich des Areals fest.

Stromversorgung blieb durchgehen aufrechterhalten

Die Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte aufgrund der Gefahr des elektrischen Stroms den Brand zunächst nicht löschen und musste abwarten, bis der Bereich spannungsfrei geschaltet wurde. Danach konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Stromversorgung blieb durchgehend aufrechterhalten und niemand wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.