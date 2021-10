Diebstahl in Esslingen Gestohlener Mercedes ist wieder aufgetaucht – Zeugenaufruf

Der am Dienstagmorgen in Esslingen-Kimmichsweiler von einem Privatgrundstück gestohlene Mercedes ist wieder aufgetaucht. Eine Zeugin entdeckte das Fahrzeug am Mittwoch neben der L 1150 bei Winterbach in einem Gebüsch. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zu dem Vorfall.