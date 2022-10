Feuerwehreinsatz in Esslingen

1 Die Feuerwehr rettete den Mann. Foto: dpa/Armin Weigel

Am Montagabend hat die Feuerwehr einen Mann aus dem Hammerkanal in Esslingen gerettet. Der 33-Jährige wurde in eine Fachklinik überstellt.















Link kopiert

Die Feuerwehr hat am Montagabend einen 33-jährigen Mann aus dem Hammerkanal in Esslingen gerettet. Kurz vor 19 Uhr entdeckte laut Polizeiangaben ein Zeuge den im Bereich der Deffnerstraße im Wasser stehenden Mann und verständigte die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr gelang es, den 33-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, aus dem Wasser zu bringen.

Der leicht unterkühlte Mann wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus transportiert und anschließend in eine Fachklinik gebracht.