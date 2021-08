1 Die Feuerwehr rückte mir sechs Fahrzeugen aus. (Symbolbild) Foto: dpa /Britta Pedersen

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in Esslingen hat starken Rauch aus einer Wohnung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die Ursache der Rauchentwicklung: ein eingeschalteter Elektrogrill.

Esslingen - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Montagnachmittag zu einem mutmaßlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus nach Esslingen in die Straße Geuernrain ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte um kurz vor 14 Uhr eine Anwohnerin die Einsatzkräfte, weil sie Rauch aus einer der Wohnungen bemerkt hatte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 25 Rettungskräften an. Vor Ort stellten sie fest, dass der Rauch von einem eingeschalteten Elektrogrill auf dem Balkon der Wohnung kam. Die Bewohner, die zu dem Zeitpunkt nicht Zuhause waren, hatten offenbar vergessen diesen auszuschalten. Verletzt wurde laut Polizei niemand.