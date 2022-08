Die Folk-Legende war in Esslingen zuhause Zupfgeigenhansel bleibt man ein Leben lang

In den 70er- und 80er-Jahren begeisterte das Duo Zupfgeigenhansel die größten Folk-Festivals, die Platten verkauften sich eine Million Mal. Was nur noch wenige wissen: Zu Beginn ihrer Karriere lebten Thomas Friz und Erich Schmeckenbecher in Esslingen.