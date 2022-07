6 Gegen 15.40 Uhr konnte das Gasleck in Aichwald abgedichtet werden. Foto: SDMG/Kohls

Auf einer Baustelle ist Aichwald (Kreis Esslingen) wurde am Mittwochnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Die Bewohner mehrerer Wohnhäuser wurden evakuiert.















Wegen eines Gasaustritts an einer Baustelle in Aichwald mussten am Mittwochnachmittag mehrere Anwohner vorsorglich evakuiert und die Schachenwaldstraße abgesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte wohl eine sogenannte „Erdrakete“ eine in der Straße verlaufende Gasleitung beschädigt.

Anwohner werden in Sporthalle untergebracht

Kurz vor 13.30 Uhr wurde der Leitstelle das Gasleck in Schanbach gemeldet. Die Straße wurde daraufhin nach den Angaben sofort abgesperrt. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner von sechs Wohnhäuser mussten laut Polizei vorsorglich evakuiert werden. Sie wurden vorübergehend in einer nahe gelegenen Sporthalle untergebracht.

Verletzt wurde niemand

Neben der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten angerückt war, kümmerte sich auch ein Mitarbeiter eines Gasnotdienstes um die Reparatur des Lecks. Nachdem dieses gegen 15.40 Uhr abgedichtet werden konnte, konnten auch die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.