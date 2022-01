1 Die Feuerwehr bekämpft den Lastwagenbrand auf der B312. Foto: SDMG/ Maier

Ein Sattelzug mit Altpapier ist am Montagnachmittag auf der B312 bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Zur Brandursache gibt es laut Polizei noch keine Hinweise.















Link kopiert

Neckartenzlingen - Ein brennender Lastkraftwagen hat am Montagnachmittag auf der B312 bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen Schaden in Höhe von mindestens 55.000 Euro verursacht. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Anhänger eines mit Altpapier beladenen Lkws gegen 17 Uhr in Brand. Autofahrer machten den Lkw-Fahrer daraufhin auf seinen brennenden Anhänger aufmerksam und er schaffte es diesen in einer Parkbucht vom Lastkraftwagen abzukoppeln. Die Neckartenzlinger und Neckartailfinger Feuerwehr sei mit zwölf Fahrzeugen und 63 Feuerwehrleuten angerückt und habe das Feuer gelöscht. Wegen des Brandes war die Bundesstraße von 17 bis 18.40 Uhr gesperrt und es kam zu einem Stau in beide Fahrtrichtungen. Der Polizei zufolge wurde gegen 22.30 Uhr, als Mitarbeiter einer Firma das Altpapier umluden, ein erneutes Feuer entdeckt. Die Feuerwehr musste ein zweites Mal ausrücken und den Brand löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde dabei niemand.