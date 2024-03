Feuerwehr Plochingen: Geld für eine neue Drehleiter bewilligt

1 Die alte Drehleiter der Feuerwehr Plochingen soll ersetzt werden. Foto: SDMG/Kohls

Der Kreis Esslingen überweist der Stadt Plochingen Geld für den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs. Der Betrag entspricht aber nicht dem Wunsch des Bürgermeisters. Worauf man sich einigte.











Link kopiert

Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen ist in die Jahre gekommen. Weil sie zunehmend störanfälliger wird und häufige Reparaturen verursacht, soll die aus dem Jahr 1998 stammende DLAK 23-12 ersetzt werden. Stolze 950 000 Euro kostet das Neufahrzeug. Um diese Investition stemmen zu können, hat die Stadt Plochingen nicht nur beim Land einen Zuschuss beantragt (der bereits bewilligt wurde), sondern auch beim Kreis Esslingen. Der unterstützt die Kommunen seit vielen Jahren mit einem kleinen Förderprogramm vor allem bei der Anschaffung von „wichtigen, überörtlich einsetzbaren Feuerwehrfahrzeugen“. In diesem Jahr sind maximal 200 000 Euro zu vergeben. Dass davon allein 140 000 Euro an Plochingen überwiesen werden, macht Bürgermeister Frank Buß trotzdem nicht glücklich.