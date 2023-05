1 An den einzelnen Stationen waren Teamarbeit und Schnelligkeit gefragt. Foto: /Philipp Braitinger

Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Filderstadt zeigte der Nachwuchs seine Fähigkeiten. Fachliche Kenntnis, Teamfähigkeit, Geschick und Ausdauer waren gefragt. Aber auch auf Schnelligkeit kam es an.















Die Uhr tickt. So oft wie möglich müssen die Mannschaften die schweren Beutel, in denen 30 Meter Seil verstaut sind, in den ausgelegten großen Reifen werfen. Nach dem Wurf wird nach vorne gesprintet, der Beutel geholt, zurück zur Wurflinie gesprintet und erneut geworfen. Wie lange zwei Minuten werden können, erfuhren Besucher und Aktive beim 31. Kreisjugendfeuerwehrtag im Filderstädter Teilort Sielmingen am Samstag aber nicht allein an dieser Station. An weiteren Stationen müssen große Schläuche geflochten, Wasserbehälter balanciert oder Erste-Hilfe-Produkte zugeordnet werden. „Der Spaß soll nicht zu kurz kommen“, betont die Kreisjugendfeuerwehrwartin Daniela Lohrmann.