Feuerwehr in Esslingen im Einsatz: Heizkissen gerät in Brand – Nachbarn retten älteres Ehepaar aus Wohnung

Heizkissen gerät in Brand – Nachbarn retten älteres Ehepaar aus Wohnung

Feuerwehr in Esslingen im Einsatz

10 Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen und den Brand löschen. Foto: SDMG/Kohls

Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Heizkissen kam es am Mittwochabend zu einem Schmorbrand in Esslingen. Bewohner des Hauses bemerkten Rauch und holten die Senioren aus der betroffenen Wohnung.











Dank aufmerksamer Nachbarn ist ein Schmorbrand in Esslingen am Mittwochabend vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei war ein Heizkissen im Bett eines älteren Ehepaars in Brand geraten.

Gegen 22.30 Uhr hatten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Waldstraße im Stadtteil Berkheim Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zudem konnten sie die beiden Senioren aus der betroffenen Wohnung holen. Die Feuerwehr rückte mit 24 Einsatzkräften an und konnte den Schmorbrand im Schlafzimmer des Ehepaars schnell löschen und verhindern, dass der Brand auf weitere Räume oder Möbelstücke übergriff. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro.