Feuerwehr in Baltmannsweiler: Viertelmillion Euro Schaden bei Brand – Straße stundenlang ohne Strom

Feuerwehr in Baltmannsweiler

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen bekämpfen, zusätzlich musste aber die Straße aufgegraben werden, um das Haus vom Strom zu trennen. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei einem Feuer in Baltmannsweiler ist am Sonntag hoher Schaden entstanden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung, was das Feuer verursacht haben könnte.











Wegen eines schweren Brandes in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) am Sonntag mussten mehrere Bewohner der Straße Buchsäcker stundenlang ohne Strom auskommen. Wie die Polizei berichtet war dort gegen 16 Uhr ein Brand gemeldet worden.

Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten bei ihrer Heimkehr starken Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brandherd ausfindig machen und löschen. Weil ersten Erkenntnissen nach aber ein defekter Sicherungskasten den Brand verursachte, musste der Strom in der Straße mehrere Stunden abgestellt werden, zudem wurde die Straße mit einem Bagger aufgerissen, um das Haus vom Strom zu trennen. Die Polizei gibt die Schadenssumme bei ersten Schätzungen mit etwa 250.000 Euro an. Vor allem der Rauch richtete beträchtlichen Schaden an. Verletzt wurde niemand.