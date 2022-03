1 Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Foto: SDMG/ Kohls

In einer Brennerei hat es am Montagmorgen in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) gebrannt. Eine Person hat sich dabei verletzt.















Wolfschlugen - In der Straße am Grünen Weg in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) kam es gegen 8.35 Uhr aufgrund einer Verpuffung an einem Brennkessel in einer Brennerei zu einem kleineren Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte die Flammen rasch.

Nach Angaben der Polizei war ein 74-Jähriger mit dem Brennen von Alkohol beschäftigt, als es beim Umfüllen des Alkohols in die Brennblase zu der Verpuffung kam. Die Ursache für den Brand war zunächst noch unklar. Der 74-jährige Mann wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.