Feuer in Wohnung in Ostfildern-Kemnat: Katze soll Herd eingeschaltet und einen Brand ausgelöst haben

Feuer in Wohnung in Ostfildern-Kemnat

1 Eine Katze soll in Ostfildern einen Brand ausgelöst haben. Foto: dpa

In einer Wohnung in Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) haben am Samstag ein Herd und ein Dunstabzug Feuer gefangen. Die Wohnungsbesitzer vermuten, dass zuvor ihre Katze den Ofen eingeschaltet hat.











In einem Mehrfamilienhaus in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat es am Samstagmorgen gebrannt. Gegen 8.30 Uhr hatten laut der Polizei Gegenstände auf einem Herd sowie der Dunstabzug in der Küche einer Wohnung in der Kemnater Hauptstraße Feuer gefangen.

Die Wohnungsbesitzer gaben an, dass ihre Katze den Herd eingeschaltet und den Brand ausgelöst haben könnte. Sie konnten das Feuer selbst löschen und später zurück in ihre Wohnung. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, musste Nachlöscharbeiten durchführen und die Wohnung belüften. Der Rettungsdienst rückte vorsorglich mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften aus. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.