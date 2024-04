Feuer in Wendlingen: Schule wegen brennender Toilette geräumt

1 Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen sich weiter ausbreiteten. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Am Donnerstagmorgen musste eine Schule in der Neuffenstraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) geräumt werden, weil ein Unbekannter in einer Jungentoilette Feuer gelegt hatte.











Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen in einer Toilette in einer Schule in Wendlingen (Kreis Esslingen) Feuer gelegt. Nach Angaben der Polizei brannte der betroffene Spülkasten komplett aus.

Demnach wurde das Feuer gegen 8.30 Uhr entdeckt, woraufhin die Feuerwehr in die Neuffenstraße ausrückte. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass der Brand auf weitere Kabinen der Jungentoilette übergriff. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zudem mussten die rund 150 Schülerinnen und Schüler das Gelände zwischenzeitlich verlassen, bis der Einsatz beendet war. Die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen an der Schule und ermittelt. Gegen 9.30 Uhr konnte der Unterricht fortgesetzt werden.