Feuer in Teck-Realschule in Kirchheim: Schule wird wegen Brand in Toilette geräumt

Feuer in Teck-Realschule in Kirchheim

1 Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Brand in einer Schultoilette in Kirchheim gemacht haben. Foto: picture alliance/dpa/Franziska Kraufmann

Wegen eines Feuers in einer Toilette im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes ist die Teck-Realschule in Kirchheim am Dienstagvormittag geräumt worden. Der Brand wurde mutmaßlich vorsätzlich gelegt.











Link kopiert

Durch einen mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand in einer Toilette der Teck-Realschule auf dem Raunercampus in der Limburgstraße in Kirchheim ist am Dienstag laut der Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Gegen 11.20 Uhr war das Feuer in der Toilette im zweiten Obergeschoss des Gebäudes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden.

Schulbetrieb in Teck-Realschule wird am Dienstag eingestellt

Vor Eintreffen der Feuerwehr war der Campus, auf dem rund 700 Schülerinnen und Schüler anwesend waren, bereits vollständig geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Löscharbeiten musste nach Polizeiangaben teilweise auch die Decke der Räume geöffnet werden. Der Schulbetrieb in der Teck-Realschule wurde eingestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/ 39 90 0 zu melden.