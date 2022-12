Feuer in Rudersberg

5 Die Feuerwehr rücke am späten Donnerstagabend zu einem Brand in Rudersberg aus. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Rudersberg brennt eine Scheune vollständig ab, es entsteht ein Schaden von rund 60 000 Euro. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.















Link kopiert

Beim Brand einer Scheune in der Brunnenbergstraße in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ist ein Schaden von rund 60 000 Euro entstanden. Laut Mitteilung der Polizei war das Feuer am Donnerstag kurz vor 22 Uhr aus zunächst unklaren Gründen ausgebrochen.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Die Scheune brannte vollständig ab - auch die darin befindlichen Fahrzeuge und landwirtschaftlichen Geräte wurden zerstört. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.