Feuer in Ostfildern

1 Die Feuerwehr wurde zu einem Einsatz auf einem Firmengelände in Ostfildern gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Als sehr anstrengend beschreibt die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern den Einsatz bei einem Kabelschmorbrand auf einem Firmengelände im Scharnhauser Park. Durch die Hitze waren die Kräfte stark belastet. Der Sachschaden war aber wohl überschaubar.











Was zunächst nach einem Routineeinsatz ausgesehen hat, hat sich laut der Freiwilligen Feuerwehr Ostfildern zur „verzwickten Suche nach der Brandquelle“ entwickelt: Feuerwehr, Sanitäter und Polizei waren dem Bericht zufolge gegen 10.18 Uhr am Dienstag zu einem Firmengelände im Scharnhauser Park in der Hellmuth-Hirth-Straße gerufen worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leichte Verrauchung fest. Mehrere Atemschutztrupps begannen, die Quelle zu suchen. Sie fanden einen verschmorten Kabelkanal mit blankliegenden Adern.

Großer Einsatz, geringer Schaden

Nach der Belüftung der Räume war der Einsatz gegen 13 Uhr beendet. Vor Ort waren zehn Feuerwehrfahrzeuge mit 59 Personen sowie zwei Polizeistreifen und fünf Helfer des DRK. Die Polizei schätzte den Schaden auf wenige 100 Euro. Verletzt wurde niemand.