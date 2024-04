Feuer in Oberboihingen: Wohnhaus ist nach Brand unbewohnbar

1 Der Dachstuhl des Hauses ist vollkommen ausgebrannt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In Oberboihingen im Kreis Esslingen ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus in Brand geraten. Der Dachstuhl und ein Carport mit zwei Autos werden zerstört. Die Nachbarn müssen zeitweise ihre Häuser verlassen.











In der Nacht zum Sonntag ist ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand in der Steigstraße in Oberboihingen ausgerückt. Anwohner hatten gegen 2 Uhr den Brand eines Carports bemerkt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Noch bevor das Feuer auf den Dachstuhl des unmittelbar angrenzenden Einfamilienhauses übergriff, konnten sich die beiden Bewohner nach Angaben der Polizei unverletzt ins Freie begeben. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses sowie der Carport samt zwei Fahrzeugen brannten vollständig aus.

Anwohner wurden evakuiert

Die beiden Bewohner und weitere Familienangehörige, die nicht zugegen waren, kamen in der Nachbarschaft unter. Die Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude weitgehend verhindern. Lediglich ein Holzschuppen brannte nieder. Vorsichtshalber wurden jedoch 23 Menschen aus den umliegenden Häusern evakuiert. Zwei Anwohner beklagten Kreislaufprobleme und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei setzte auch einen Polizeihubschrauber zur Dokumentation ein. Als das Feuer unter Kontrolle war, konnten die evakuierten Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 000 Euro. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Bekämpfung von Glutnestern dauerte am Sonntag noch an.