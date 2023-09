50 000 Euro Schaden bei Brand in Lagerbüro

Feuer in Nürtingen

5 Die Einsatzkräfte rückten gegen 1.40 Uhr auf das Firmengelände aus. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Brand in der Nacht auf Sonntag in Nürtingen wurde ein Lagerbüro stark beschädigt. Den ersten Erkenntnissen zufolge war eine defekte Photovoltaikanlage die Ursache des Brandes.















In der Nacht auf Sonntag mussten die Rettungskräfte in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Brand ausrücken. Nach Angaben der Polizei hatte offenbar ein technischer Defekt an einer Photovoltaikanlage das Feuer ausgelöst.

Gegen 1.40 Uhr bemerkte ein Anwohner die Flammen im Innenhof einer Firma in der Lauterstraße und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit 39 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen aus und konnte den Brand löschen. Vorsorglich waren auch Polizei und Rettungsdienst ausgerückt, verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 50 000 Euro. Der Brand wütete vor allem in einem Lagerbüro, beschädigte aber auch das angrenzende Gebäudeteil.