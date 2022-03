Holzstapel in Brand geraten

Feuer in Neckartailfingen

1 Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an. (Symbolbild) Foto: dpa//Robert Michael

Am Mittwochmorgen ist ein zehn Meter langer Holzstapel in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich löschen.















Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes, der am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen hat. Kurz nach 8.30 Uhr wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein brennender Holzstapel, westlich der B 312 an einem Feldweg zwischen Neckartailfingen und Aich, gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen an dem rund zehn Meter langen Stapel rasch unter Kontrolle und löschte sie. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neckartailfingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.