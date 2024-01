Feuer in Leinfelden-Echterdingen: Feuerwehr muss zu Brand ausrücken – 50 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Am Sonntag kam es in Echterdingen (Kreis Esslingen) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer war aus unklarer Ursache ausgebrochen und richtete hohen Schaden an.











In Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entstand dabei Schaden von 50 000 Euro.

Die Einsatzkräfte rückten gegen 14.15 Uhr in den Hagweg aus. Ein Bewohner des Hauses hatte den Alarm eines Brandmelders gehört und Rauch bemerkt und daraufhin den Notruf gerufen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Warum es ausgebrochen war, ist noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.