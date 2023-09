Unbekannter zündet wohl Anhänger an

Feuer in Kirchheim

Nach dem Brand eines Anhängers auf einem Parkplatz in Kirchheim (Kreis Esslingen) am Dienstag bittet die Polizei um Zeugenhinweise.











Am Dienstagabend hat ein Unbekannter in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar einen Anhänger auf einem Parkplatz in der Jesinger Halde angezündet. Wie die Polizei berichtet, wird nun nach einem jungen Mann gesucht, bei dem es sich um den Brandstifter handeln könnte.

Zeugen bemerkten gegen 22.10 Uhr, dass Flammen aus einem abgestellten Anhänger schlugen. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Der Schaden wird von der Polizei auf 300 Euro geschätzt. Zeugen hatten einen etwa 20 Jahre alten Mann vom Ort des Brandes flüchten sehen. Dieser war etwa 1,80 Meter groß. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Fall unter Telefon 070 21 / 50 10 entgegen.