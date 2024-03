Feuer in Balingen: Industriehalle brennt komplett aus

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle bereits komplett in Flammen Foto: imago//Christian Schaffrath

In einer Industriehalle in Balingen bricht am Montagmorgen ein Feuer aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, steht die Halle bereits komplett in Flammen.











Am frühen Montagmorgen ist in einer Industriehalle in Balingen (Zollernalbkreis) ein Feuer ausgebrochen. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle komplett in Flammen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte.

Mittlerweile sei das Feuer zwar gelöscht, die Halle aber komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde durch das Feuer niemand verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.